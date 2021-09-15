بولتون: الانسحاب من أفغانستان كان خطأ كبيرًا

المواطن - متابعة

قال مستشار الأمن القومي السابق في إدارة دونالد ترامب، جون بولتون، الثلاثاء: إن الانسحاب من أفغانستان كان خطأ كبيرًا.

خطأ كبير:

وذكر بولتون، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”، أن “قرار سحب قوات أمريكا والناتو من أفغانستان كان خطأ كبيرًا، وأنا أعتقد أن سياسة المفاوضات مع طالبان كان الخطأ الأصلي الذي ارتكب، فنحن تفاوضنا مع مجموعة إرهابية وليس مع الحكومة الشرعية”.

وأضاف: “كان هذا انهزامًا لنا، إنه خطأ كبير ارتكبته الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن “الآن بإمكان التنظيمات الإرهابية استخدام الأراضي الأفغانية كملاذ للتخطيط لهجمات إضافية ضد أمريكا.. لم أكن أوافق على المفاوضات مع طالبان”.

النظام الإيراني غير مستقر:

ورد على سؤال بشأن مصير الاتفاق النووي، وقال مستشار الأمن القومي السابق: “الاتفاق النووي كان خطأ من الأول، وإحياؤه سيعطي للولايات المتحدة وبقية العالم إحساسًا خاطئًا بالحماية والأمان وبأنه تم احتواء البرنامج النووي الإيراني”.

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