بيان من SSC بشأن صعوبات نقل مباريات دوري المحترفين والمسابقات الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

أصدرت شركة الرياضة السعودية SSC ومجموعة قنوات MBC بيانًا بشأن الصعوبات والملاحظات التقنية التي يشاهدها متابعو دوري المحترفين السعودي والمسابقات الآسيوية، بعد حصول القناة على حقوقها مؤخرًا.

نص بيان الشركة حول مباريات دوري المحترفين والمسابقات الآسيوية

وأكدت الشركة في بيانها على أنه تم إنشاء قنوات SSC الفضائية مع الاتفاق مع مجموعة قنوات MBC وذلك لمواكبة التغطية الحية لجميع أحداث الكرة السعودية والآسيوية بأفضل وأحدث الأساليب والتقنيات الممكنة نظير ما تتمتع به المجموعة من خبرات وقدرات فنية بهذا المجال، إضافة إلى الاتفاق على نقل المسابقات الآسيوية من خلال منصة شاهد وجهاز الاستقبال GOBX داخل النطاق الجغرافي لـ السعودية وفقًا لاشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

العمل على علاج الأخطاء وتجنبها

وأضاف بيان الشركة أنها في هذا الإطار تود التأكيد على أنها تابعت مع مجموعة قنوات MBC باهتمام بالغ جميع ما يخص الصعوبات والملاحظات الخاصة بنقل مباريات الدوري السعودي والمسابقات الآسيوية خلال الفترة الماضية، وقد تم العمل على تلافي بعض الصعوبات التقنية بشكل عاجل، بجانب العمل على إيجاد حلول جذرية، وفعالة لكافة المشاكل التقنية لضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

كما أكدت الشركة على توفير جهاز الاستقبال GOBX عبر أكبر عدد من منافذ البيع داخل السعودية، وأشارت الشركة في ختام بيانها إلى تأكيدها على اهتمامها بتلبية طلبات وتطلعات المشاهدين والعمل على إنهاء أي مصاعب تواجههم.

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