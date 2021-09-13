بيريرا وجوميز وماريجا يقودون هجوم الهلال ضد الاستقلال

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال عن تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة استقلال طهران الإيراني مساء اليوم في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيلة الهلال الرئيسية

وجاءت تشكيلة الأزرق مكونة من: “عبدالله المعيوف، محمد البريك، هيون سو، البليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، ماريجا، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، بافيتيمبي جوميز”.

أما دكة البدلاء فيتواجد عليها كل من: “حبيب الوطيان، عبدالله الجدعاني، متعب المفرج، محمد جحفلي، حمد اليامي، مد الله العليان، مصعب الجوير، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، صالح الشهري”.

5 غيابات عن الزعيم

وسيغيب عن الفريق الأزرق ضد الاستقلال في مباراة اليوم كل من عبدالله عطيف للإصابة، محمد كنو للإيقاف، البيروفي كاريلو والكولومبي كويلار والأرجنتيني لوسيانو فيتو لعدم قيدهم في القائمة الآسيوية للفريق.

وسوف تنطلق المباراة في تمام الثامنة من مساء اليوم بتوقيت السعودية على ملعب زعبيل بنادي الوصل في الإمارات، كما تُنقل المباراة على قناة SSC7 HD.

ويسعى نادي الهلال إلى الفوز والتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا للمضي قدمًا نحو الفوز باللقب الآسيوي للمرة الرابعة في تاريخ النادي.

وسبق للفريقين أن تقابلا في 10 مباريات آسيوية من قبل، حيث فاز الزعيم في 3 مباريات وحقق استقلال طهران الفوز في 5 مباريات، وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في مباراتين.

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