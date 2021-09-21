بيريرا يُزين التشكيل الأفضل في ثمن نهائي آسيا

المواطن ـ إسلام البشبيشي

زين النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا المحترف ضمن صفوف نادي الهلال التشكيل المثالي الذي يجمع أفضل اللاعبين في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

واستطاع فريقا الهلال والنصر، أن يحجزا مقعديهما في ربع نهائي دوري أبطال آسيا عقب الفوز على الاستقلال الإيراني ومواطنه تراكتور.

بيريرا ضمن الأفضل آسيويًا

وتواجد لاعب الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا، في التشكيل، وحيدًا من بين نجوم الدوري السعودي، الذين ظهروا في هذا الدور.

وصنع ‏بيريرا هدفًا في مباراة فريقه التي عبر فيها الاستقلال الإيراني.

ويعد الأكثر نجاحًا في المراوغات، بواقع 5 مراوغات ناجحة.

التشكيل المثالي في ثمن نهائي آسيا

ونشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد الآسيوي على “تويتر” التشكيل المثالي لنهائي دوري أبطال آسيا الذي ضم نجم الهلال وظهر كالآتي: تشاتشاي بوتبروم من باثوم يونايتد، سعيد آقائي من بيرسبوليس، أوليكسي لارين من استقلال دوشنبه، شينوسوكي ناكاتاني من ناجويا جرامبوس، لي يونج من جيونبك، مهدي ترابي من بيرسبوليس، سيسينها من دايجو، بايك سيونغو من جيونبك، ماتيوس بيريرا من الهلال، جوستافو من جيونبك، جاكوب جان سويرتزوك من ناجويا جرامبوس.

وتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، كل من الهلال والنصر من السعودية، بيرسبوليس الإيراني، الوحدة الإماراتي، جيونبك وأولسان ويوهانج ستيلرز من كوريا الجنوبية، ناجويا جرامبوس من اليابان.

وسيقام الدور ربع النهائي من مباراة واحدة يوم 16 أكتوبر، ويُقام نصف النهائي من مباراة واحدة أيضًا يوم 19 من الشهر ذاته، وذلك في الرياض، على أن تكون المباراة النهائية في العاصمة السعودية أيضًا، يوم 23 نوفمبر 2021.

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