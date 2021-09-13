تأجيل ديربي الرياض في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تأكد تأجيل ديربي الرياض ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تأهل الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال أول المتأهلين:

وانتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الاستقلال التي أُقيمت على إستاد زعبيل في الإمارات، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى ربع النهائي.

وسيطر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على أحداث المباراة، وتمكن من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 39 عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز، قبل أن يُعزز تقدمه في الدقيقة 56 عن طريق سالم الدوسري.

تأجيل ديربي الرياض:

ومن المقرر أن يتم تأجيل ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا لتزامنه مع مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، على أن يتم تحديد الموعد الجديد لاحقًا.

وقبل ديربي الرياض المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، وبفارق نقطة عن النصر من عدد المواجهات ذاتها.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سيواجه نظيره تراكتور تبريز الإيراني، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد في قطر، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة