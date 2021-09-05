المواطن - محمد سمعه

تترقب جماهير الكرة السعودية، مباراة منتخب السعودية وعمان وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

ولعب المنتخبان من قبل 20 مباراة بواقع 18 لقاء رسمي ومباراتين وديتين، حيث فاز الأخضر في 14 لقاء وخسر مباراتين، وكان التعادل حاضرًا في 4 مباريات.

وكان أول لقاء جمع بين المنتخبين في إبريل 1976 وفاز المنتخب السعودي بثلاثية لهدف، في بطولة خليجي 4، بينما كان آخر لقاء بين المنتخبين أُقيم في ديسمبر 2019 في بطولة خليجي 24، وفاز المنتخب السعودي بثلاثية لهدف.

أكبر فوز في مواجهات السعودية وعمان من نصيب الأخضر:

ونجح المنتخب السعودي في الفوز من قبل على عمان بسداسية دون رد كأكبر انتصار في تاريخ مواجهات المنتخبين وكان ذلك في تصفيات كأس أمم آسيا عام 1984.

بينما حقق منتخب عمان أول فوز رسمي في تاريخ مواجهات السعودية وعمان بركلات الجزاء الترجيحية في نهائي خليجي 19.

وبعد نهاية مباريات الجولة الأولى بتصفيات مونديال 2022، يحتل المنتخب الأسترالي الصدارة بعد الفوز على منتخب الصين بثلاثية دون رد، برصيد 3 نقاط، ويأتي الأخضر ثانيًا برصيد 3 نقاط بعد الفوز على فيتنام، بثلاثية لهدف، أما المنتخب العماني فيتواجد بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد الفوز على اليابان، أما منتخب اليابان فيحتل المركز الرابع والمنتخب الفيتنامي المركز الخامس، والمنتخب الصيني المركز السادس برصيد صفر من النقاط”.

موعد مباراة السعودية وعمان:

وسيواجه الأخضر، نظيره منتخب عُمان مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ”مجمع السلطان قابوس الرياضي” في عُمان.

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