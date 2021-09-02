المواطن - محمد سمعه

يملك تاريخ مواجهات السعودية وفيتنام، ذكريات جيدة لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة اليوم ضد المنتخب الفيتنامي في الجولة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة لكأس العالم في قطر عن قارة آسيا.

تفوق كاسح للأخضر بتاريخ مواجهات السعودية وفيتنام:

ولعب الأخضر من قبل مع المنتخب الفيتنامي مباراتين، في تصفيات كأس العالم 2002 آنذاك، حيث فاز الأخضر ذهابًا بخماسية دون رد يوم 12 فبراير 2001، وفي لقاء الإياب يوم 19 فبراير 2001 فاز الأخضر برباعية دون رد.

ويرغب الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث في أول جولة من المرحلة الأخيرة في تصفيات كأس العالم من أجل تسهيل المأمورية خلال المباريات المقبلة.

توقيت مباراة السعودية وفيتنام:

وستُقام مباراة الأخضر ضد فيتنام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

وفي يوم 23 أغسطس الماضي، كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن قائمة المنتخب المكونة من 25 لاعبًا استعدادًا لـ مباراتي فيتنام وعُمان في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وجاءت القائمة مكونة من: “في حراسة المرمى كل من محمد العويس وزيد البواردي وفواز القرني ومحمد اليامي، في الدفاع كل من محمد خبراني وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وعلي البليهي وسعود عبدالحميد ومحمد البريك وسلطان الغنام، ياسر الشهراني”.

وشملت القائمة كذلك “في خط الوسط كل من عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، صالح الشهري”.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثانية بالمرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 مع منتخبات الصين، فيتنام، اليابان، عمان، أستراليا.

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