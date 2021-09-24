يُقدم الكاميروني لياندر تاوامبا مستوى مميزًا مع التعاون خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تاوامبا يتألق

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من تراجع النتائج هذا الموسم، إلا أن مهاجمه الكاميروني تاوامبا يُقدم مستوى خياليًا؛ حيث أُتيحت له 8 فرص تهديفية في 5 مباريات حتى الآن، ليحول 6 منها إلى أهداف.

ونجح لياندر تاوامبا في تسجيل ثنائية ضد الحزم وأخرى أمام الرائد، وهز الشباك مرة واحدة أمام الهلال والأهلي، ويطمح المهاجم الكاميروني لمواصلة تألقه وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتجاوز عقبة الاتحاد اليوم.

الاتحاد ضد التعاون

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضيفًا على العميد، مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة نتائجه الإيجابية ضد أندية جدة خلال آخر 5 مباريات خاضها أمامهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على نتائجه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد نقطتين، وذلك قبل انطلاق الجولة.