تاوامبا يهز شباك الأهلي

المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة التعاون ضد الأهلي بشكل سريع، حيث تمكن مهاجم سكري القصيم، الكاميروني لياندر تاوامبا من هز الشباك بعد مرور 9 دقائق فقط.

هدف أول لفريق التعاون سجله اللاعب ليندر توامبا عند الدقيقة 9 #التعاون 1 – 0 الأهلي #التعاون_الأهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/jsmiSwEK9M — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 12, 2021

تاوامبا يسجل الهدف الأول

وانطلقت، قبل قليل، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون منذ البداية، وتمكن تاوامبا من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة التاسعة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتصطدم بقدم مدافع الأهلي دانكلير وتسكن شباك الراقي.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يقع الراقي في المركز الـ12 بـ3 نقاط.

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