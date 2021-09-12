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تاوامبا يهز شباك الأهلي
بعد مرور 9 دقائق

تاوامبا يهز شباك الأهلي

2021/09/12
الساعة 7:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تاوامبا يهز شباك الأهلي لحظة تسجيل الهدف
المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة التعاون ضد الأهلي بشكل سريع، حيث تمكن مهاجم سكري القصيم، الكاميروني لياندر تاوامبا من هز الشباك بعد مرور 9 دقائق فقط.

 

تاوامبا يسجل الهدف الأول

وانطلقت، قبل قليل، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون منذ البداية، وتمكن تاوامبا من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة التاسعة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتصطدم بقدم مدافع الأهلي دانكلير وتسكن شباك الراقي.

تاوامبا
لحظة تسجيل الهدف

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يقع الراقي في المركز الـ12 بـ3 نقاط.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر spl


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