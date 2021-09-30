بدأت إدارة مرور جازان بالتعاون مع أمانة المنطقة اليوم تنفيذ خطة إغلاق إشارة تقاطع هايبر بنده، والذي يربط بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير فيصل بن فهد، المؤدي إلى ميدان السد “دوار الحناوي”؛ لفك الزحام والاختناقات المرورية التي تحدث كثيرًا بالتقاطع والدوار.

فتحات للدوران بطريق الملك عبدالعزيز:

ورصدت عدسة “المواطن”، مساء اليوم الخميس، بدء تنفيذ المراحل الأولى من خطة إغلاق إشارة تقاطع هايبر بنده، حيث تم وضع حواجز خرسانية بالتقاطع، وتحولت الإشارة الضوئية إلى اللون البرتقالي، فيما تم إنشاء فتحات للدوران بمنتصف طريق الملك عبدالعزيز، بجوار وكالة هوندا للسيارات، وذلك ضمن خطة إدارة مرور جازان لفك الزحام والاختناقات المرورية، ولتوفير انسيابية الحركة المرورية بمدخل مدينة جازان.

مرور جازان يستجيب لمطالب الأهالي:

يأتي ذلك بعد فترة من نشر “المواطن” تقارير تحت عناوين “فيديو وصور.. تزاحم واختناق مروري في دوار الحناوي بجازان”، و “مرور جازان يبحث حلولًا لمعالجة الازدحام المروري بدوار الحناوي”، والمتضمن قيام قسم السلامة بإدارة مرور جازان بعمل دراسة ومخطط لإغلاق إشارة تقاطع هايبر بنده وإنشاء فتحات دورانات آمنة بطريق الملك عبدالعزيز، وذلك لفك الزحام والاختناقات المرورية التي تحدث كثيرًا وخصوصًا في أوقات الذروة.

وتحدث عصام خمجان لـ“المواطن”، قائلًا: إن ميدان الحناوي يربط أربعة طرق محورية بين مدينة جازان وعدد من المحافظات، وهي: (طريق محافظتي أبو عريش وأحد المسارحة، وطريق صبيا، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل)، الأمر يتسبب بزحام مروري خصوصًا في أوقات الذروة.

واقترح خمجان، تركيب إشارات ضوئية بين الطرق الأربعة، لمعالجة وفك الاختناقات المرورية، مثيل ما تم معالجته سابقًا في ميادين أخرى بالمدينة بعد تركيب إشارات ضوئية بها.

وقال عادل الزيلعي لـ“المواطن”: إن الحل الأفضل لفك الزحام والاختناقات المرورية بدوار الحناوي هو تركيب إشارات ضوئية بالدوار، بالإضافة إلى إزالة الإشارات الضوئية بتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير فيصل بن فهد، وإنشاء دوار بالتقاطع؛ كون التقاطع يقع بجوار دوار الحناوي، ولتوفير انسيابية الحركة المرورية بمدخل مدينة جازان.