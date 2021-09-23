يطمح المدير الفني البرازيلي شاموسكا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتجاوز عقبة الهلال اليوم، وحصد 3 نقاط هامة في مشواره بدوري محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب ضد الهلال

ويلعب الفريق الأول لكرة بنادي الشباب ضد الهلال، عند الساعة 8:25 مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد الملك فهد الدولي.

وقبل مباراة الشباب ضد الهلال، يحتل الليوث المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ولكنه خاض مواجهة أقل.

شاموسكا يبحث عن الفوز الأول

ويدخل البرازيلي شاموسكا في تحد خاص خلال مباراة الشباب ضد الهلال، حيث إنه يسعى لتحقيق فوزه الأول على الزعيم خلال مواجهته السابعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواجه شاموسكا، الهلال 6 مرات من قبل خلال فترة تدريبه للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المواسم الثلاثة الماضية، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز 3 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات.

وسيخوض المدير الفني البرازيلي مباراة اليوم بحرص دفاعي شديد، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، حيث إن هذه المواجهة تُعد بمثابة الفرصة الأخيرة له في حالة الخسارة، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لم يظهر بالمستوى المتوقع حتى الآن.