تحذير.. قاطعوا الأطعمة المقلية لضمان صحة القلب

المواطن- محمد داوود- جدة

في تغريدة على منصتها التوعوية -عش بصحة-، نشرت وزارة الصحة السعودية نصيحة غذائية حثت فيها المتابعين على ضرورة الحفاظ على صحة القلب.

وقالت الوزارة، قلبك ينبض لأجلك كل يوم، فاحرص على سلامته، وأضافت: شاركنا تحدي شهر سبتمبر واترك كل طعام مقلي لحفظ صحتك وصحة قلبك.

صحة القلب:

يأتي ذلك في وقت حذرت دراسة صينية حديثة من تناول المقليات بشكل مستدام، إذ يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، واكتشف معدو الدراسة أن 37 ألف متطوع من عينة البحث عانوا من مشاكل قاتلة في القلب والأوعية الدموية، بسبب تناولهم المزيد من المأكولات المقلية، فيما تعرض بعضهم لخطر السكتات الدماغية.

دهون تزيد الكوليسترول:

من جانبها قالت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة فائزة البيشي لـ”المواطن“: الإكثار من تناول المقليات ينتج عنه بعض الأمراض، ومنها الإصابة بأمراض القلب، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تزيد من الكوليسترول، كما يتسبب تراكم الدهون والكوليسترول في جدران الشرايين الناتجة عن تناول المقليات في التعرض إلى تصلب الشرايين، ومن بين الأمراض التي تنتج عن الأطعمة المقلية مرض السكر الذى يحدث نتيجة وجود خلل في إفراز هرمون الأنسولين في الجسم، أو السمنة لاحتوائها على سعرات حرارية ودهون تزيد الوزن، أو الإصابة بالسرطان، لذا يجب الحد من تناول أطعمة المقليات.

تناول أطعمة متوازنة:

وشددت الدكتورة البيشي، على ضرورة تناول أطعمة متوازنة تشتمل على جميع العناصر الغذائية الهامة التي لا تضر صحة الفرد، بجانب الحرص على تناول الفواكه والخضراوات بشكل يومي لاحتوائها على ألياف ومعادن وفيتامينات ضرورية لصحة الجسم، بجانب الابتعاد أو الحد من المشروبات الغازية والكافيين فهي مؤثرة للجسم وتمهد مع مرور الوقت لكثير من الأمراض.

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