تخفيضات اليوم الوطني وآلية التحقق منها ومؤشرات وباء كورونا بمؤتمر الصحة

المواطن - الرياض
كشفت وزارة الصحة، عن تفاصيل وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ا ليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.
مؤشرات وباء كورونا:
ويستعرض د. محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال المؤتمر ما يلي:
- الأوضاع العالمية
- المؤشرات الوبائية
- مستجدات اللقاح
- أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا
- أبرز الإحصائيات الصحية
تخفيضات اليوم الوطني:
بينما يستعرض عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، ما يلي:
– متابعة التزامات المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية
– التخفيضات في اليوم الوطني وآلية التحقق منها
– الرقابة على الأسواق والمحلات للالتزام بالطاقة الاستيعابية
ويناقش ياسر الحكمي المتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية موقف المملكة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بكورونا.
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