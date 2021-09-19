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تخفيضات اليوم الوطني وآلية التحقق منها ومؤشرات وباء كورونا بمؤتمر الصحة

تخفيضات اليوم الوطني وآلية التحقق منها ومؤشرات وباء كورونا بمؤتمر الصحة

2021/09/19
الساعة 8:11 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تخفيضات اليوم الوطني وآلية التحقق منها ومؤشرات وباء كورونا بمؤتمر الصحة الدكتور محمد العبدالعالي
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة، عن تفاصيل وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ا ليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

مؤشرات وباء كورونا:

ويستعرض د. محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال المؤتمر ما يلي:

  • الأوضاع العالمية
  • المؤشرات الوبائية
  • مستجدات اللقاح
  • أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا
  • أبرز الإحصائيات الصحية

تخفيضات اليوم الوطني:

بينما يستعرض عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، ما يلي:

– متابعة التزامات المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية

– التخفيضات في اليوم الوطني وآلية التحقق منها

– الرقابة على الأسواق والمحلات للالتزام بالطاقة الاستيعابية

ويناقش ياسر الحكمي المتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية موقف المملكة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بكورونا.

 

تخفيضات اليوم الوطني وآلية التحقق منها ومؤشرات وباء كورونا بمؤتمر الصحة - المواطن


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