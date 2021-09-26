طالب وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، البريطانيين، اليوم الأحد، 26 سبتمبر، بالتصرف كالمعتاد وهم يشترون البنزين.

وبحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية، فقد قال شابس في تصريحات، أنه لا يوجد نقص في الوقود وأن الحكومة تدخلت لتخفيف نقص في عدد السائقين الذين ينقلونه إلى محطات الخدمة.

وفي الأيام الماضية، وقفت طوابير طويلة من السيارات في محطات الخدمة وانتظر سائقوها أدوارهم في التزود بالوقود، لساعات أحيانًا عقب إعلان شركات النفط عن نقص في عدد السائقين تسبب في مشاكل في النقل من المصافي.

واضطر بعض المشغلين إلى العمل بنظام الحصص في توزيع الإمدادات، ودفع آخرين إلى إغلاق المحطات.

وأردف وزير النقل في المملكة المتحدة بقوله: هناك وفرة في الوقود، ليس هناك نقص، ومضى قائلًا: لذلك فإن أهم شيء هو أن يتصرف الناس كما اعتادوا وأن يملؤوا خزانات سياراتهم كما اعتادوا، وبالتالي لن يقفوا في طوابير ولن تكون هناك أزمات أيضًا أمام المضخات.

تأشيرات مؤقتة

وأعلنت الحكومة اليوم الأحد عن خطة لمنح تأشيرات مؤقتة لخمسة آلاف سائق شاحنة أجنبي، لكن كبار مسؤولي الشركات حذروا من أن هذا الحل قصير الأمد ولن يجدي في حل نقص حاد في العاملين ينطوي على مخاطرة بمشاكل كبيرة تتجاوز إمدادات الوقود وتشمل نشاط تجار التجزئة قبل عيد الميلاد.

طوابير البنزين في بريطانيا

ووصف شابس الذعر الناجم عن نقص الوقود بأنه وضع مختلق وحمل رابطة السائقين مسؤوليته، واستمر بقوله: إنهم يحاولون جاهدين استقدام المزيد من السائقين الأوروبيين الذين يتقاضون أجورًا أقل من البريطانيين.