تداول تعلن تعليق تداول سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني

المواطن - الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” عن تعليق تداول سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني ابتداء من اليوم، وذلك لعدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية للربع الثاني 2021 خلال المدة النظامية، وسيتم تعليق تداول السهم حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.

الأسهم السعودية

وبالأمس تراجعت الأسهم السعودية خلال جلسة الاثنين بنحو 0.9 في المائة والتي تعادل 100 نقطة ليتداول المؤشر العام دون مستوى 11300 نقطة.

ويتداول المؤشر العام عند 11299 نقطة، وذلك بتأثر من تراجع أسهم “البنوك” و”المواد الأساسية”، وذلك خلال منتصف التعاملات.

الأسهم الهابطة

وهبط سهم مصرف الراجحي بنحو 0.8 في المائة، بينما تراجع سهم سابك بنحو 1.6 في المائة، حيث يتداول السهم دون أحقية أرباح.

ويأتي تراجع السوق تزامن مع هبوط الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط بأكثر من 1.5 في المائة.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 13 شركة باللون الأخضر و182 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 7 شركات على ثبات.

وبلغت قيم التداول خلال بداية تعاملات الجلسة عند نحو 4.11 مليار ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 120.6 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 190.9 ألف صفقة.

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