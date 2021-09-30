وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة النايفات للتمويل بطرح 35 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 35% من أسهم الشركة، كما وافقت كذلك على طلب شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات على طرح (1,363,934) سهمًا تمثل 13% من أسهمها في السوق الموازية.

النايفات للتمويل:

وبحسب بيان نشر على موقع السوق المالية “تداول” فإنه سيتم الإعلان عن نشرة إصدار أسهم النايفات للتمويل قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

جاهز الدولية:

وبالنسبة إلى جاهز الدولية، فسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لـ 6 أشهر من تاريخ القرار، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.