تدفق سيول منحدرات برحرح بعد أمطار الباحة اليوم

المواطن - الرياض

تدفقت المياه من منحدرات مركز برحرح في منطقة الباحة اليوم الأربعاء بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

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سيول منحدرات برحرح

#الباحة

الأربعاء ٨ صفر ١٤٤٣هـ

متابعة | هزيم المزن

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. pic.twitter.com/UnEbU68MRb — طقس (@tqqs) September 15, 2021

وأظهر مقطع فيديو جريان السيول بشدة وتساقط المياه من المنحدرات المرتفعة فيما لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار الخير والبركة.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والشمالي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزأين الأوسط والشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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