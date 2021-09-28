وثق مقطع فيديو متداول تدفق شلالات حيل الديار في الجبل الأخضر بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها سلطنة عمان اليوم.

شلال حيل الديار بالجبل الأخضر في سلطنة #عمان بعد أمطار غزيرة. pic.twitter.com/9HnhAfX5EQ — العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) September 28, 2021

توقعات طقس عمان

من جهة أخرى وبحسب مركز طقس العرب تُشير صور الأقمار الاصطناعية إلى نشاط التكوينات المحلية على أجزاء من الحجرين الأوسط والغربي، تترافق السحب بأمطار مُتفاوتة الشدة، مع تواجد بؤر غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية خاصةً تلك الموجودة على الحدود بين شمال الباطنة والظاهرة الأمر الذي قد يعمّل على تشكل السيول وجريان الأودية في بعض المناطق.

وتأتي هذه الأجواء إثر اندفاع رطوبة مدارية قادمة من بحر العرب، بحيث يُتوقع تزايد نشاط السحب الركامية على جبال الحجر يوم الأربعاء.