‎الرئيسية
اخبار رئيسية
تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
التحالف يتخذ وينفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين

تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

2021/09/02
الساعة 7:31 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1
طباعة
تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط متحدث التحالف
المواطن - خميس مشيط

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاع الجوي دمّر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

تصعيد عدائي: 

وأكد التحالف أن هناك تصعيدًا عدائيًا من المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد على أنه يتخذ وينفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.


شارك الخبر

‎تعليق واحد

  1. عبدالله عوض موسى الشمراني

    لابد من حسم الحرب حتى ينتهي ارسال الطايرات المسيرة والصواريخ بأسرع وقت ممكن والله يحفظنا ويحفظ الوطن من كل سوء

    ‎رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

التعاون الإسلامي: ندعم المملكة في أي إجراءات لحفظ أمنها ضد اعتداءات الحوثي

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور