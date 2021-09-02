تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

المواطن - خميس مشيط

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاع الجوي دمّر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

تصعيد عدائي:

وأكد التحالف أن هناك تصعيدًا عدائيًا من المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد على أنه يتخذ وينفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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