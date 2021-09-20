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تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين
عيار 21 يسجل 184.6 ريال

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين

2021/09/20
الساعة 10:39 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين
المواطن - الرياض

هبطت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، مع ترقب تعاملات بداية الأسبوع في الأسواق العالمية.

الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24، إلى 210.99 ريال (56.26 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، فبلغ نحو 184.62 ريال (49.23 دولار).

الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 158.24 ريال أي ما يعادل 42.20 دولار تقريبا.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 123.08 ريال (32.82 دولار) مقابل 123.29 ريال أي ما يعادل 32.88 دولار يوم أمس.

 


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