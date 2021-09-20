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تراجع إصابات كورونا الجديدة بالمناطق كافة والرياض تسجل 13 حالة فقط
الحالات النشطة 2343 من بينها 339 حالة حرجة

تراجع إصابات كورونا الجديدة بالمناطق كافة والرياض تسجل 13 حالة فقط

2021/09/20
الساعة 4:04 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تراجع إصابات كورونا الجديدة بالمناطق كافة والرياض تسجل 13 حالة فقط
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (71) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (535602) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2343) حالة من بينها (339) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (546612) حالة، توفي منهم (8667) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (63) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 15، منطقة الرياض 13، كما سجلت مناطق المدينة المنورة والقصيم ونجران 5 حالات في كل منهم.

كما سجلت باقي المناطق حالات متفرقة كما يلي:

كورونا


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2 مشاراكات

  1. غير معروف

    منال عبدالله

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  2. غير معروف

    الحمدلله رب العالمين هدا فضل من الله جل في علاه

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