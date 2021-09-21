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تراجع الحالات الحرجة لـ317 ومكة والرياض تسجلان 34 إصابة كورونا جديدة
الحالات النشطة 2359 وحصيلة الوفيات 8672

تراجع الحالات الحرجة لـ317 ومكة والرياض تسجلان 34 إصابة كورونا جديدة

2021/09/21
الساعة 4:01 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تراجع الحالات الحرجة لـ317 ومكة والرياض تسجلان 34 إصابة كورونا جديدة
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (48) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (535650) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2359) حالة من بينها (317) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (546681) حالة، توفي منهم (8672) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (69) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي:

كورونا


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