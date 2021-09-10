تراكتور يتراجع عن الانسحاب من مواجهة النصر

المواطن - مروة نبيل

حسم نادي تراكتور الإيراني، اليوم الجمعة، موقفه النهائي من خوض مباراة النصر المقبلة ضمن منافسات بطولة دوري أبطل آسيا 2021.

تراكتور يواجه النصر

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد تراكتور تبريز الإيراني، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد في قطر، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: “رفض الاتحاد الآسيوي طلب النادي تسجيل 5 لاعبين جدد في قائمة الفريق، بدلاً من المصابين.. وبناء على ذلك، سيسافر نادي تراكتور إلى قطر بـ16 لاعبا لمواجهة فريق النصر السعودي”.

ويمر تراكتور الإيراني بفترة صعبة، حيث إن مدرب الفريق الأول لكرة القدم فراز كمالوند أعلن استقالته بالأمس بسبب الأوضاع السيئة التي يمر بها، ليتم تعيين المدير الفني فيروز كريمي، اليوم الجمعة.

تفاصيل أزمة النادي الإيراني قبل مباراة النصر

وكان تراكتور الإيراني قد طلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مواجهته المرتقبة ضد فريق النصر أو انسحابه، لعدم اكتمال النصاب القانوني لقائمته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض طلب نادي تراکتور بإضافة خمسة لاعبين لقائمة الفريق الأول في دوري أبطال آسيا، بسبب تقديم الطلب بعد نهاية المهلة الممنوحة لإضافة واستبدال اللاعبين.

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