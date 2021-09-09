تراكتور يحسم موقفه من مواجهة النصر رسميًا

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي تراكتور الإيراني، اليوم الخميس، موقفه الرسمي من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري أبطال آسيا.

النادي الإيراني يطلب التأجيل

وطلب تراكتور الإيراني، مساء أمس، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مواجهته المرتقبة ضد فريق النصر أو انسحابه، لعدم اكتمال النصاب القانوني لقائمته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم النادي الإيراني بعد ذلك بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل السماح له باستدعاء لاعبين سواء من الفئات السنية أو الرديف بدلًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المصابين بفيروس كورونا، إلا أن الاتحاد القاري لم يُعلق على الأمر حتى الآن.

تراكتور يؤكد مشاركته في المباراة

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي تراكتور، جمشيد نظمي، المشاركة، وقال: “نظرًا لحاجة النادي لاستبدال لاعبين، فقد كنا الليلة الماضية وحتى اليوم نقوم بتجهيز المستندات والمراسلات اللازمة مع الاتحاد الإيراني والاتحاد الآسيوي لتجهيز الفريق لمباراة النصر“.

وأضاف خلال تصريحاته لموقع النادي الرسمي: “أنه حضر صباح اليوم اجتماع المجلس الأعلى للرياضة الذي عقد في مكتب محافظ أذربيجان الشرقية، وأثناء بحث المشاكل وتقديم الحلول اللازمة لتواجد الفريق في قطر، ووعدوا بالمساعدة في تسجيل لاعبين جدد”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “على الرغم من ضرورة استبدال لاعبين جدد من فريق الشباب وأمل النادي في هذه المباراة، ولكن حتى لو لم يوافق الاتحاد الآسيوي على طلبنا، فإن تراكتور سيذهب إلى قطر تحت أي ظرف من الظروف للعب في المباراة ضد النصر”.

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