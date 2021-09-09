تراكتور يُعتبر منسحبًا وخاسرًا أمام النصر في هذه الحالة

المواطن - مروة نبيل

أكد القانوني الدكتور أيمن الرفاعي أنه يتوقع رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلب نادي تراكتور الإيراني بتأجيل مباراته المقبل ضد النصر.

قانوني يُعلق على أزمة تراكتور:

وعلق أيمن الرفاعي على هذه الأزمة قائلًا: “لائحة الاتحاد الآسيوي المحدثة، أعطت الأحقية للجنة المسابقات للسلطة التقديرية لذلك يحق لها النظر في طلب فريق تراكتور الإيراني باستبدال اللاعبين المصابين”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “إذا لم يتمكن الفريق الإيراني من تأمين 20 لاعبًا يعتبر منسحب ويخسر نتيجة مباراة النصر.. وأعتقد أن طلب تراكتور باستبدال اللاعبين المصابين سيتم رفضه من قبل الاتحاد الآسيوي”.

الفراج يتوقع تسجيل لاعبين شباب:

وفي السياق ذاته، توقع الإعلامي وليد الفراج أن يوافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب تراكتور الإيراني بتسجيل 5 لاعبين من فئة الشباب، بعدما طلب السماح له بذلك، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني لقائمة؛ لإصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

الفريقان في دوري أبطال آسيا:

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد تراكتور تبريز الإيراني، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد في قطر، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما صعد الفريق الإيراني كأفضل ثان من المجموعة الثانية، حيث حصد 10 نقاط.

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