صعد الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول لـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، وذلك رغم تعادله مع فريق برينتفورد بثلاثية لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة ليفربول وبرينتفورد:

وبدأت المباراة بشكل مثير بين الفريقين، حيث تقدم برينتفورد بالهدف الأول عبر اللاعب إيثان بينوك بالدقيقة الـ27، ثم تعادل اللاعب البرتغالي دييجو جوتا لـ ليفربول برأسية بالدقيقة الـ31.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، سجل المصري محمد صلاح ثاني أهداف ليفربول بالدقيقة الـ54، ثم تعادل برينتفورد بهدف للاعب فيتالي جانيلت بالدقيقة الـ63.

وتواصلت الإثارة ليضيف اللاعب كورتيس جونز ثالث أهداف ليفربول من تصويبة قوية بالدقيقة الـ68.

لكن برينتفورد لم يستسلم وأضاف هدف التعادل الثالث عبر اللاعب بوان ويسا بالدقيقة الـ83.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل الريدز:

ويحتل ليفربول المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، وخلفه كل من مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون من المراكز الثاني إلى الخامس برصيد 13 نقطة.

وتُقام غدًا مباراتين في الجولة السادسة بـ الدوري الإنجليزي وهما ساوثهامبتون ضد وولفرهامبتون، وآرسنال ضد توتنهام هوتسبير.

وكانت مباريات السبت في الدوري الإنجليزي انتهت بفوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد بهدف، وفوز مانشستر سيتي على تشيلسي بهدف دون رد، وفوز إيفرتون على نوريتش سيتي وفوز ويست هام على ليدز يونايتد وتعادل ليستر سيتي مع بيرنلي، وتعادل واتفورد مع فريق نيوكاسل يونايتد.