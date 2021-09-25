حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة السادسة من عمر المسابقة.

نتائج مباريات الجولة السادسة:

وكانت مباريات الجولة السادسة بدأت أول أمس الخميس بفوز النصر على الباطن، وفوز الفيحاء على الأهلي وفوز الطائي على الاتفاق وتعادل الشباب مع الهلال.

وفي يوم أمس الجمعة، فاز ضمك على أبها بثلاثية لهدف، بينما تعادل الاتحاد مع التعاون بهدف لكل فريق، أما نتيجة مباراتي اليوم فحسم الحزم النقاط الثلاث بالفوز على الفتح، بينما تعادل الرائد مع الفيصلي بهدف لكل فريق.

الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي:

ويتواجد الاتحاد في مقدمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، يليه كل من الهلال والرائد وضمك برصيد 11 نقطة من المراكز من الثاني إلى الرابع، بينما الفيحاء خامسًا برصيد 10 نقاط، والنصر سادسًا برصيد تسع نقاط.

وتحتل أندية الفتح والحزم والفيصلي المراكز من السابع إلى التاسع برصيد 8 نقاط لكل فريق، أما الشباب والاتفاق ففي المركزين العاشر والحادي عشر برصيد ست نقاط، أما الأهلي والباطن ففي المركزين الـ12 والـ13 برصيد خمس نقاط لكل فريق، بينما يتواجد ناديي الطائي وأبها برصيد 4 نقاط في المركزين الـ14 والـ15، والتعاون في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

وستنطلق مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس المقبل، بإقامة 4 مباريات وهي “الرائد وضمك، أبها والنصر، الاتفاق والفتح، الحزم والهلال”.