ترتيب الدوري الفرنسي بعد قمة سان جيرمان وليون

المواطن - محمد سمعه

انفرد نادي باريس سان جيرمان بـ صدارة ترتيب الدوري الفرنسي وذلك بعد فوزه الصعب والمتأخر على نادي أوليمبيك ليون في الجولة السادسة من الدوري مساء أمس الأحد.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتواجد البي إس جي في المركز الأول برصيد 18 نقطة، ويليه مارسيليا في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، ولانس ثالثًا برصيد 12 نقطة، أما ناديي نيس وأنجيه فيتواجدان في المركزين الرابع والخامس برصيد 11 نقطة لكل فريق.

ويحتل ناديا كليرمون ولوريان المركزين السادس والسابع برصيد تسع نقاط، ويتواجد ناديي مونبيليه وليون في المركزين الثامن والتاسع برصيد ثماني نقاط لكل فريق.

أما أندية نانت وريمس وستراسبورج فتحتل المراكز من العاشر إلى الثاني عشر برصيد سبع نقاط لكل فريق.

وتتواجد أندية تروا وموناكو وليل ورين وبوردو في المراكز من الثالث عشر إلى السابع عشر برصيد خمس نقاط لكل فريق.

أما نادي ستاد بريست فيحتل المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط، ويتواجد ناديي سانت إيتيان وميتز في المركزين الـ19 والـ20 برصيد 3 نقاط لكل منهما.

نتائج الجولة السادسة بـ الدوري الفرنسي

وجاءت نتائج الجولة السادسة من الدوري كالتالي: “فوز ستراسبورج على ميتز بثلاثية دون رد، فوز لانس على ليل، وفوز بوردو على سانت إيتيان، كما تعادل موناكو مع نيس وتعادل مونبيليه مع تروا وتعادل كليرمون مع ستاد بريست وتعادل ريمس مع لوريان، بينما فاز نانت على أنجيه وفاز مارسيليا على رين، وفاز باريس سان جيرمان على ليون”.

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