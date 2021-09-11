ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد سداسية الاتحاد وثنائية ضمك

المواطن - محمد سمعه

أُسدل الستار، مساء اليوم السبت، على مباراتي افتتاح الجولة الرابعة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الاتحاد على أبها، وفوز ضمك على الفيصلي.

الاتحاد يصعد لـ صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وكان نادي الاتحاد هزم فريق أبها في الدوري السعودي للمحترفين بسداسية مقابل هدف، حيث أحرز للعميد كل من إيجور كورونادو ورومارينيو هدفين وفهد المولد وهارون كمارا وحمدان الشمراني، بينما سجل لـ أبها اللاعب التونسي سعد بقير.

بينما فاز ضمك على الفيصلي بثنائية دون رد، أحرزها كل من إيميليو زيلايا والعربي هلال سوداني.

ضمك في المربع الذهبي لـ الدوري السعودي:

ويتواجد الاتحاد في صدارة الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، يليه كل من الفيحاء والهلال وضمك في المراكز من الثاني إلى الرابع برصيد 7 نقاط، أما النصر والرائد خامسًا وسادسًا برصيد ست نقاط.

أما نادي الاتفاق فيتواجد بالمركز السابع في دوري محمد بن سلمان برصيد خمس نقاط، ويليه كل من الفتح والباطن والفيصلي وأبها في المراكز من الثامن حتى الحادي عشر برصيد 4 نقاط لكل فريق.

أما ناديي الأهلي والحزم فيحتلان المركزين الـ12 والـ13 برصيد 3 نقاط ونقطتين على الترتيب، أما أندية التعاون والشباب والطائي فتتواجد في المراكز 14 إلى 16 برصيد نقطة لـ التعاون والشباب وبلا أي نقاط لفريق الطائي.

يذكر أن مباراة الاتحاد ضد أبها، كانت أول مباراة للمدرب الروماني كوزمين كونترا، حيث تولى تدريب الفريق الأول بالعميد خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة