المواطن - محمد سمعه

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الرائد إلى صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوزه الكبير على التعاون في ديربي القصيم اليوم الجمعة بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباريات الجمعة:

ويتواجد الرائد في المقدمة برصيد 10 نقاط، يليه الاتحاد ثانيًا برصيد 9 نقاط، ثم الفتح ثالثًا وضمك رابعًا برصيد 8 نقاط لكل فريق.

وتحتل أندية الفيحاء والهلال والفيصلي المراكز من الخامس إلى السابع برصيد 7 نقاط لكل فريق.

أما ناديي النصر والاتفاق فيتوجدان في المركزين الثامن والتاسع برصيد ست نقاط لكل فريق، أما الأهلي والشباب والباطن ففي المراكز من العاشر إلى الثاني عشر برصيد 5 نقاط لكل فريق.

ويحتل أبها المرتبة الـ13 في ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 4 نقاط.

الطائي يحصد أول نقطة له بـ دوري المحترفين:

بينما تتواجد أندية الحزم والتعاون والطائي في المراكز من الـ14 إلى الـ16.

خماسية نارية في مباراة التعاون والرائد:

وكان الرائد فاز على التعاون في ديربي القصيم بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، حيث أحرز لـ الرائد كل من كريم البركاوي هدفين وعبدالله المقرن هدفًا ومنصور البيشي هدفًا ورائد الغامدي هدفًا، بينما سجل لـ التعاون كل من الكاميروني لياندر تاوامبا هدفين ولوفاتور دي سوسا هدفًا.

أما الشباب فتعادل مع ضمك بنتيجة هدف لكل فريق، بينما تعادل الأهلي مع الفتح بهدف لكل فريق.

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