ترتيب مجموعة السعودية بـ تصفيات كأس العالم 2022

المواطن - مروة نبيل

واصل منتخب السعودية الأول لكرة القدم تألقه ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022، ونجح في تحقيق الفوز على عمان في رحلة بحثه عن بطاقة التأهل إلى المونديال.

منتخب السعودية يتجاوز عمان:

وحل منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره العماني في ملعب مجمع السلطان قابوس ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بتحقيق الأخضر لفوز هام بهدف دون رد.

وقدم منتخب السعودية الأول لكرة القدم مستوى مميزًا خلال المباراة، ونجح صالح الشهري في هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول، وكاد أن يسجل الأخضر أكثر من فرصة في الشوط الثاني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونال أداء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد عمان اليوم إشادة كبيرة؛ حيث ظهر الأخضر بمستوى مميز ليستمر في تألقه بمنافسات تصفيات كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ترتيب مجموعة تصفيات كأس العالم 2022:

وجاء ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 بعد نهاية منافسات الجولة الثانية، كالتالي؛ أستراليا في الصدارة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب السعودية الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني.

ويحتل منتخب اليابان الأول لكرة القدم المركز الثاني في تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع عمان، ثم فيتنام في المركز الخامس بدون رصيد، ويتذيل المنتخب الصيني الترتيب بدون نقاط أيضًا.

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