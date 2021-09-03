المواطن - محمد سمعه

تواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز الثاني في المجموعة الثانية، وذلك بعد الفوز على المنتخب الفيتنامي بثلاثية لهدف في الجولة الأولى.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي

ويحتل المنتخب الأسترالي الصدارة بعد الفوز على منتخب الصين بثلاثية دون رد، برصيد 3 نقاط، ويأتي الأخضر ثانيًا برصيد 3 نقاط بعد الفوز على فيتنام، بثلاثية لهدف، أما المنتخب العماني فيتواجد بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد الفوز على اليابان، أما منتخب اليابان فيحتل المركز الرابع والمنتخب الفيتنامي المركز الخامس، والمنتخب الصيني المركز السادس برصيد صفر من النقاط”.

يذكر أن مباراة الأخضر، كانت شهدت إصابة عبدالله عطيف وخروجه من المباراة اضطراريًا بسبب الإصابة، وذلك في الشوط الأول، ليحل بدلًا منه اللاعب محمد كنو.

وزير الرياضة يهنئ أبطال الأخضر

وبوقت سابق، حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على تهنئة لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على منتخب فيتنام مساء أمس الخميس بثلاثية لهدف في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وغرد وزير الرياضة قائلًا: ” الحمد لله ألف مبروك للأخضر، بداية موفقة يا أبطال”.

وسيواجه الأخضر، نظيره منتخب عُمان مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” مجمع السلطان قابوس الرياضي” في عُمان.

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