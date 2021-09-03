ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة في المسجد الحرام

المواطن- مكة المكرمة

فئة لا تتعامل إلا بلغة الإشارة، لا يتكلمون كما نتكلم ولا يسمعون ما نقول، وهبهم الله- عز وجل- مهارات عظيمة يعرفون كيف يتخاطبون ويخاطبون، يفهمون ويفهمون، متميزون بقوة الانتباه والتركيز وسرعة البديهة، مصرون، لهم بصمات إبداع وإنجاز، قدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية، دورهم وعطاءهم وتميزهم، ووفرت لهم جميع الخدمات التي يحتاجون إليها داخل المسجد الحرام.

خدمات للصم والبكم:

الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية والسمعية (الصم والبكم)، جُند لهم موظفون للاهتمام بهم، وتسخير أرقى الخدمات التقنية والفنية والبشرية والأمنية لخدمتهم، ليؤدوا عباداتهم داخل الحرم المكي بكل يسر وسهولة، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهم الله- من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين، وخدمة قاصديهما من زوار ومعتمرين.

الشؤون الفنية والخدمية:

وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتطهير وتنظيف وتعقيم المكان المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية قبل وبعد كل صلاة، وتوفر لهم ماء زمزم المبارك، وأدوات السلامة والإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم.

كما يتم تطهير المصلى وتعطيره وتعقيمه بكوادر فنية متخصصة، على مدار الساعة وبمواد صديقة للبيئة تخدم مصلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر لهم جميع الخدمات التي تسهل لهم أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

المصلى والمترجم:

وخصصت شؤون الحرمين الشريفين مصلى خاصًّا بهم هيّأت أجواءه، ووفرت لهم مترجم لغة إشارة يترجم لهم الخطب والدروس والفتاوى، حيث تتم تهيئة المصلى الخاص لذوي الإعاقة السمعية ويتم فيه تعليمهم القرآن الكريم من حفظ وتلاوة بلغة الإشارة، وتوفر لهم الخدمات التي تسهل تحرّكهم، والرموز الإرشادية داخل الحرم المكي الشريف، والتي تساعدهم على الاستدلال على أماكن ومرافق الحرم من خلال رموز مرسومة ومختصرة بجميع اللغات، كما يتم توزيع سي دي لتفسير معاني القرآن بلغة الإشارة، ويوفر لهم خدمة إجابة السائلين للإجابة على الفتاوى الشرعية بلغة الإشارة، وشرح دروس الحرمين بلغة الإشارة.

مترجم لغة الإشارة:

وتحدث مترجم لغة الإشارة يحيى اللهيبي، والذي يقدم خدماته منذ (18) عامًا عن ما يراه في أعينهم فقال: فخور جدًّا والحمد لله- عز وجل- أن اختصني لهذه المكانة العظيمة التي أقوم بها والصم أيضًا سعيدون بهذه الخدمة التي تقدم لهم.

وقال اللهيبي: إن الترجمة بالمسجد الحرام تحظى باهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع اللغات، ومنها الترجمة بلغة الإشارة، فالرئاسة العامة اهتمت اهتمامًا بالغًا بهذه الترجمة لكي يستفيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية القادمين للمسجد الحرام من جميع أنحاء العالم، حيث إنهم يأتون إلى موقع الترجمة في صلاة الجمعة جماعات وفرادى فيجدون الخدمة مقدمة لهم من تهيئة المكان وترجمة الخطبة بلغة الإشارة، وبعد الصلاة يتم استضافة مفتي للإجابة على أسألتهم، حيث أقوم بترجمتها للمفتي، والحمد لله أجد الإشادة من الإخوان الصم من جميع أنحاء العالم لهذه الخدمة وأيضًا الصم من المملكة العربية السعودية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

تفاعل مع الخطب والدروس:

كما أكد اللهيبي تفاعلهم مع الخطب والدروس: أنا كمترجم أعرف متى يكون الأصم متفاعلًا معي وإشارتي واضحة له، فأحيانًا بعض الصم يتأثر من الخطبة فأجده يبكي خاصة عندما تتحدث الخطبة عن الجنة والنار وعن مواقف النبي- صلى الله عليه وسلم-، وهذا دليل أن الأصم استوعب الخطبة جيدًا ووصلت المعلومة إليه بالشكل المناسب.

وقال اللهيبي: إن الترجمة لا تقتصر على خطب الجمعة،÷ فهناك عدة برامج قامت بها الرئاسة منها الدروس، وكذلك دورات لتعليم لغة الإشارة لمعلمي تحفيظ القرآن بالمسجد الحرام لتحفيظ القرآن للصم، والإقبال جيد وبعض الصم يحفظ أكثر من جزء من القرآن، والحقيقة أن الخدمات التي تقدم لهم عظيمة وتحظى برعاية من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس فهو مهتم جدًّا بهذه الفئة، ودائمًا ما يكرمهم ويحفزهم ويدعمهم وجعل ما يقدم في موازين أعماله، وأيضًا الصم يحبون الشيخ حبًّا بالغًا فتجد بعض الصم يضعون صورة الشيخ عبدالرحمن السديس في الحالة في هواتفهم، وبعضهم يتابع أخبار الشيخ وأنشطته فيرسلها لنا، والرئاسة مستمرة بتقدم أرقى الخدمات لهم، ولا يتوقفون عن التطوير والابتكار.

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