هل يشارك يوسف نياكاتي في مباراة الاتحاد ضد أبها ؟

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور نادي الاتحاد، مصير مشاركة اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي في مباراة أبها المقبلة وذلك بعد انضمامه للفريق الكروي الأول بالعميد قادمًا من نادي الوحدة في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

نياكاتي بديلًا لـ بريجوفيتش

وجاء تعاقد الاتحاد مع نياكاتي بديلًا للمهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش الذي رحل بسبب هبوط مستواه وسوء أرقامه في آخر موسمين مع العميد.

ومن المتوقع عدم مشاركة نياكاتي في مباراة أبها بالجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بسبب عدم الجاهزية البدنية بالإضافة إلى عدم تجانسه بعد مع زملائه بالفريق الأول في التدريبات.

قرار المدرب كونترا مع يوسف نياكاتي

ويُفضل المدرب الروماني كوزمين كونترا التريث قبل إشراك نياكاتي أساسيًا، حتى يكون المهاجم الفرنسي صاحب الأصول المالية في أفضل حالاته البدنية والفنية والذهنية.

ويوسف نياكاتي البالغ من العمر 28 سنة، لعب 55 مباراة مع الوحدة، منذ عام 2019، حيث سجل 29 هدفًا وصنع 9 آخرين.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد قد صرفت النظر عن التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي أنسيلمو دي مورايس من الوحدة، بسبب المزايدات المالية الكبيرة من قبل وكيل أعماله.

وكان الاتحاد هزم فريق الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي، حيث سجل وقتها للعميد كل من المصري أحمد حجازي والبرازيلي إيجور كورونادو.

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