نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، قصيدة قصيرة عن شعار اليوم الوطني الـ 91 لتوحيد المملكة “هي لنا دار”.

اعتزاز بالمملكة:

وشدد آل الشيخ خلال قصيدته على اعتزاز المواطنين بالمملكة وحبهم لها، مشيرًا إلى مكانتها الرفيعة، وتأييده للقيادة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما أكد أن الشعب السعودي يتخذ من المملكة دارًا، ووصفها بأنها موطن العز عالية المقام، وأن الجميع يهيمون بحبها.

نص القصيدة:

وجاء في نص قصيدة تركي آل الشيخ ما يلي:

هي لنا دار .. وحنا شعبها

السعودية .. بلد خير وسلام

موطن العز .. احتونا .. قلبها

ديرة الأمجاد .. عالية المقام

هايمينٍ. .. كلنا في حبها

ومن يحبك .. يا بلادي مايلام

ويا ملكنا .. للمعالي .. سر بها

ويا ولي العهد .. حنا لك حسام

الاحتفاء بيوم الوطن:

يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل في هذا الوقت من كل عام، بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز- رحمه الله- برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.