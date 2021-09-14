تشكيل النصر المتوقع لـ مباراة تراكتور

المواطن ـ إسلام البشبيشي

سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم ، مباراة قوية ضد نادي تراكتور سازي الإيراني وذلك في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ومن المقرر أن يلعب نادي النصر مباراته اليوم ضد تراكتور الإيراني على ملعب جاسم بن حمد في قطر، حيث من المقرر أن تقام المباراة عند تمام الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيجري مينيز أكثر من تعديل على تشكيل النصر في المباريات الأخيرة، بسبب الإصابات والغيابات التي ضربت صفوف العالمي.

تشكيل النصر المتوقع:

ومن المتوقع أن يكون تشكيل نادي النصر في مواجهة اليوم أمام نادي تراكتور سازي الإيراني في ظل غياب 6 من نجومه كما يلي: “وليد عبدالله بحراسة المرمى، في الدفاع كل من سلطان الغنام محمد قاسم، محمد آل فتيل، حمد آل منصور، وفي خط الوسط كل من عبدالله الخيبري، علي الحسن، وفي خط الهجوم كل من الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف وسامي النجعي”.

6 غيابات لـ العالمي:



وسيغيب عن المباراة ضد تراكتور كل من المدافعين علي لاجامي وعبدالله مادو والهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله للإيقاف، والرابع هو غياب اللاعب عبدالمجيد الصليهم عن المباراة بسبب الإصابة، والخامس عبدالإله العمري بعد إصابته مؤخرًا أثناء تواجده مع المنتخب السعودي، والسادس نايف الماس مدافع الفريق بعد إصابته بتمزق من الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن مينيز لم يُقيد المدافع الأرجنتيني فونيس موري في قائمة النصر الآسيوية.

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