تشكيل النصر المتوقع لمواجهة تراكتور في غياب 6 لاعبين

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للفريق الكروي الأول في النصر، بورطة حقيقية وذلك لغياب 3 مدافعين عن مباراة تراكتور الإيراني غدًا الثلاثاء في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيل النصر المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع للعالمي في ظل غياب 6 من نجومه مكونًا من: “وليد عبدالله بحراسة المرمى، في الدفاع كل من سلطان الغنام محمد قاسم، محمد آل فتيل، حمد آل منصور، وفي خط الوسط كل من عبدالله الخيبري، علي الحسن، وفي خط الهجوم كل من الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف وسامي النجعي”.

6 غيابات لـ العالمي

وسيغيب عن المباراة ضد تراكتور كل من المدافعين علي لاجامي وعبدالله مادو والهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله للإيقاف، والرابع هو غياب اللاعب عبدالمجيد الصليهم عن المباراة بسبب الإصابة، والخامس عبدالإله العمري بعد إصابته مؤخرًا أثناء تواجده مع المنتخب السعودي، والسادس نايف الماس مدافع الفريق بعد إصابته بتمزق من الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن مينيز لم يُقيد المدافع الأرجنتيني فونيس موري في قائمة النصر الآسيوية.

وستنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة كما ستنقل على قناتي Diema Sport HD و SSC 7 HD.

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