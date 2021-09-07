تشكيل حكومة طالبان .. حسن أخوند رئيسًا للوزراء ونجل الملا عمر وزيرًا للدفاع

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أعلنت حركة طالبان تشكيل حكومة تصريف الأعمال الأولى لها بعد السيطرة على البلاد قبل نحو 3 أسابيع.

تشكيل حكومة طالبان

وذكر المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ قرار بتعيين حسن أخوند قائمًا بأعمال رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة والملا عبدالغني برادر قائمًا بأعمال نائب رئيس الوزراء.

وأفاد مجاهد بتعيين أمير خان متقي قائمًا بأعمال وزير الخارجية وعباس ستاكينزاي قائمًا بأعمال نائب وزير الخارجية وسراج الدين حقاني قائمًا بأعمال وزير الداخلية، فيما سيتولى الملا يعقوب مجاهد، نجل مؤسس “طالبان” الراحل الملا محمد عمر، منصب القائم بأعمال وزير الدفاع.

وأعلن مجاهد عن تعيين عبدالحق وثيق رئيسًا بالوكالة للمخابرات ومحمد إدريس رئيسًا للبنك المركزي والمولوي فصيح الدين قائدًا للجيش بالوكالة، بينما سيتولى هداية الله بدري منصب وزير المالية وسيشغل شيخ الله منير حقيبة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال.

وأوضح المتحدث باسم الحركة أن هذه التشكيلة مؤقتة وليست دائمة.

استكمال التكليفات

وقال إنه سيتم الإعلان عن الوزارات الأخرى في المستقبل، مضيفًا: “أعلنا الوزارات التي كنا في أمسّ الحاجة إليها، وإن شاء الله سنعلن الوزارات الباقية في المستقبل”.

رد فعل أمريكا

بدوره صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن اعتراف بلاده بحكومة طالبان في أفغانستان لا يزال بعيدًا.

يذكر أنه قبل شهر، صعدت حركة طالبان هجومها ضد القوات الحكومية ودخلت كابل في 15 أغسطس. وفي اليوم التالي أعلنت أن الحرب قد انتهت وأن شكل الحكومة سيتضح في المستقبل القريب.

وفي ليلة 31 أغسطس، غادر آخر جندي من الجيش الأمريكي مطار كابل، منهيًا بذلك نحو 20 عامًا من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

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