تشكيل مباراة يوفنتوس ضد ميلان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يحتضن ملعب أليانز ستاديوم” في مدينة تورينو، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين يوفنتوس وضيفه ميلان في كلاسيكو إيطاليا.

التشكيل الأساسي لمواجهة يوفنتوس ضد ميلان:



وكشف مدربا الفريقان على التشكيلة الأساسية لهما لخوض هذا اللقاء المرتقب بينهما، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واختار الإيطالي ماسيمليانو اليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه “القمة” ضد ضيفه “الروسونيري” في مدينة تورينو، ليكون تشكيل فريقه كما يلي، فويتشيك تشيزني، كيليني، ساندرو، دانيلو، بونوتشي، كوادرادو، رابيو، لوكاتيلي، بنتاكور، باولو ديبالا، ألفارو موراتا.

بينما وضع الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان، التشكيلة التالية “للروسونيري”، لمواجهة مضيفه “اليوفي”، لتكون على النحو التالي؛ مايك مانيان، توموري، كاير، أليسيو رومانيولي، ثيو هيرنانديز، ساندرو تونالي، فرانك كيسي، ساليميكرز، إبراهيم دياز، رافايل لياو، أنتي ريبيتش.

ترتيب الفريقان في الدوري الإيطالي:



وحقق ميلان ثلاثة انتصارات متتالية في الموسم الجديد 2021/ 2022 ويحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة خلف جاره إنتر ميلان متصدر “الكالتشييو”.

على الجانب الآخر، مني الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بهزيمتين متتاليتين بعد تعادل في الجولة الأولى، ويقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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