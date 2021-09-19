تشيلسي يعبر توتنهام بجدارة في قمة البريميرليج

المواطن ـ إسلام البشبيشي

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ضد نظيره توتنهام، بفوز البلوز بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي ضد توتنهام:



وشهدت الدقائق الأول من المباراة ضغطًا مُكثفًا من قبل مهاجمين تشيلسي بحثًا عن تسجيل الهدف الأول في شباك لوريس إلا أن الخط الدفاعي للسبيرز كان حائط صد لتلك الهجمات.

وفي الدقيقة 17 تصدى الحارس كيبا لكرة خطيرة من جهة اليمين بعد إرسال ريجيلون كرة عرضية متقنة على رأس إيريك داير مهاجم توتنهام الذي سددها في الأخير ضعيف نحو المرمى.

وسدد اللاعب اندريا كريستينسين كرة قوية من خارج حدود المنطقة في الدقيقة 26، ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر ويضيع فرصة الهدف الأول لصالح البلوز.

محاولات مستمرة من الفريقين:

وزاد ضغط لاعبي تشيلسي في الشوط الثاني حتى استطاعوا إدراك الهدف الأول عن طريق اللاعب البرازيلي تياجو سليفا في الدقيقة 49 من زمن المباراة بعد كرة عرضية رائعة من جانب زميله ألونسو ليسددها سيلفا برأس قوية في شباك الحاري لوريس.

وبعد مرور 6 دقائق من اللقاء تمكن اللاعب الفرنسي نجولو كانتي من تسجيل الهدف الثاني لصالح النادي الأزرق بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها بعد ارتطامها بأحد المدافعين لتصدم بالقائم الأيسر وتستقر في شباك توتنهام.

وأهدر تيمو فيرنر كرة الهدف الثالث بغرابة كبيرة، وفي الدقيقة 81، وذلك بعدما انفرد بمرمى حارس توتنهام عقب إرسال كرة سحرية من قبل زميله كانتي ليتمكن حارس السبيرز من التصدي لها في الأخير.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تمكن اللاعب الألماني أنطونيو روديجر من إضافة الهدف الثالث للبلوز في شباك توتنهام.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي:



وارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 13 محتلًّا المرتبة الثانية بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق النقاط عن صاحب المركز الأول نادي ليفربول، بينما تجمد توتنهام رصيده عند النقطة 9 في المرتبة السابعة.

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