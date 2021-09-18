تعادل الأهلي مع الفتح يعيده إلى سيناريو عمره 12 عامًا

المواطن ـ إسلام البشبيشي

وقع النادي الأهلي، مساء أمس الجمعة، في فخ التعادل أمام الفتح، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليكرر ما حدث بينهما قبل 12 عامًا.

وأعادت مباراة الأمس بين الأهلي والفتح التي انتهت بتعادل الفريقين إلى ذكريات مباراتهما الأولى في دوري المحترفين، وكانت في العاشر من ديسمبر 2009، ووقتها تقدم الفتح بهدف السبق، وعادل الأهلي النتيجة، لكن تغير سيناريو التعادل في مباراة الجمعة، إذ تقدم الأهلي ثم أدرك الفتح التعادل.

وبتلك النتيجة، واصل الأهلي غيابه عن طريق الانتصارات، بعد أن تعثر بالتعادل للمباراة الخامسة على التوالي، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، فيما رفع الفتح رصيده إلى 8 نقاط.

رئيس الأهلي غير راض:

أكد ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي، في رسالة إلى جماهير الراقي وجهها عبر حسابه في “تويتر”، أن مجلس إدارة النادي غير راضٍ على نتائج الفريق الكروي الأول بعد التعادل الخامس على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

وغرد النفيعي قائلًا: ”غير راضين على الأداء والنتائج ونعتذر لجمهورنا الغالي، والجميع يعلم أن العمل يحتاج للوقت والوقت والوقت لن نتوقف عن التصحيح والإصلاح”.

وتابع رئيس الراقي: “عودة الفريق تحتاج للثقة والوقت في اللاعبين خصوصًا الشباب منهم لأنهم المستقبل، لست راضيًا نهائيًّا، لكن عمل 4 سنوات سيحتاج للتوازن والهدوء والصبر، وهذا لا يعفينا من التصحيح وإحداث التغيير المفيد”.

الديون :

وواصل النفيعي قائلًا: “راعوا ظروف النادي التي وجدناها والديون الكبيرة التي نسعى لحلها حتى الآن، ولن أخجل عن الظهور أمام جمهورنا وتقبل النقد، ولن أمتنع عن مناقشة عملي وعمل إدارتي مع الجماهير، ولن نتراجع خطوة عن تصحيح أي خطوة نراها تؤثر لصالح الفريق، والوقت كفيل ببناء فريق يبيض الوجوه وينافس، عطونا وقتنا”.

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