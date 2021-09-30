حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فريقي الهلال والحزم، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جوميز يهدر فرصًا تهديفية لـ الهلال

وأهدر الفرنسي بافيتيمبي جوميز فرصتين محققتين لـ الزعيم خلال مجريات الشوط الأول، بجانب أن نادي الحزم لم ينجح في صنع أي فرصة خطيرة على الحارس عبدالله المعيوف.

وكان سلمان الفرج قائد الأزرق تحدث مع الحكم أحمد الرميخاني بسبب عدم احتساب ركلة جزاء للزعيم خلال الشوط الأول.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب نادي الحزم.

4 غيابات عن الزعيم ضد الحزم

ويفقد الزعيم في المباراة كلاً من سالم الدوسري ومحمد البريك وعلي البليهي في مباراة الحزم؛ بسبب الإصابة حيث واصل كل منهم برامجه التأهيلية، بينما يغيب البيروفي أندري كاريلو لاستدعائه لمنتخب بلاده رغم الإصابة.