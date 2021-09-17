تعرف على التجربة الحقلية لتحسين نمو شتلات العرعر بمنطقة عسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

اطلع رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أمس الخميس، على سير أعمال التجربة الحقلية “تحسين نمو شتلات العرعر” إحدى تجارب “مشروع إعادة تأهيل الغابات بمنطقة عسير”، بحضور القائم على التجربة مستشار وزارة البيئة والمياه والزراعة الأستاذ الدكتور إبراهيم عارف، وذلك بمشتل الجامعة في المجمع الأكاديمي بطريق الملك عبدالله.

أهمية المشاريع والمبادرات:

وأشاد السلمي خلال الزيارة بما شاهده مشددًا على أهمية المشاريع والمبادرات التي تدعم الاهتمام بالبيئة، فيما أوضحت مديرة مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية الدكتورة رحمة الشهراني أنه سيتم مستقبلًا نقل التجربة الحقلية “تحسين نمو شتلات العرعر” إلى السودة بعد أن حققت نجاحها.

مشروع إعادة تأهيل الغابات:

يذكر أن مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية يتولى الإشراف على مشروع إعادة تأهيل الغابات بمنطقة عسير والمبادرات والتجارب المرتبطة بالمشروع.

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