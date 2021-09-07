تعرف على مباريات اليوم بـ دوري يلو

المواطن ـ إسلام البشبيشي

تُستأنف مواجهات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، منافساتها مساء اليوم الثلاثاء، بـ4 مباريات من العيار الثقيل أبرزها، القادسية والنهضة، وبيشة والعين.

وسيكون هذا الموسم الأول الذي يحمل التسمية الجديدة بـ دوري يلو.

وستبدأ منافسات اليوم لدوري يلو بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر ضد نظيره الخلود في تمام الساعة 6.35 بتوقيت السعودية، على ملعب هجر.

فيما يحل نادي بيشة مواجهة من العيار الثقيل أمام نادي العين في تمام الساعة 7 بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

ويستضيف نادي العروبة نظيره الجبلين، في تمام الساعة 7.30 مساء اليوم بتوقيت السعودية، على ملعب العروبة.

أمام المواجهة الرابعة والأخير في جدول مباريات اليوم، سوف تجمع بين ناديي القادسية والنهضة، وذلك في تمام الساعة 8.30 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الأمير سعودي بن جلوي الرياضية.

مواجهات الأمس

وانتهت مواجهات دوري يلو لأندية، في يومها الأولى، بـ3 مباريات، حيث حل الفوز في مباراتين، وخيم التعادل على لقاء واحد.

وكان نادي الحزم قد فاز بدوري الدرجة الأولى السعودي الموسم الماضي، وصعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رفقة الفيحاء والطائي صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما هبط دوري المحترفين الثلاثي القادسية والوحدة والعين.

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