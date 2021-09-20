تعرّف على قصة مهرجان القمر في آسيا

المواطن- محمد داوود- جدة

ينطلق يوم غدٍ الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 احتفال منتصف الخريف المعروف أيضًا باسم مهرجان القمر الذي يحتفل به الصينيون واليابانيون والكوريون والفيتناميون على الرغم من أن طريقة الاحتفال تكون بشكل مختلف من بلد لآخر.

تاريخ مهرجان القمر:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن لهذه المناسبة تاريخًا عريقًا، حيث كان الأباطرة الصينيون في العصور القديمة يحتفون بالشمس في الربيع وبالقمر في الخريف، وتوجد مخطوطات قديمة لـتشونغ تشيو في عهد أسرة تشو (بين القرنين 11 و256 ق.م) سجلت ذلك، وأخذ الأرستقراطيون والمثقفون الأباطرة هذه العادة في التمتع بجمال البدر والتعبير عن حفاوتهم به في هذا اليوم، وبعدها انتشرت هذه العادة بين أبناء الشعب لتتكون مظاهر الاحتفالات التقليدية بالعيد.

أهم الأعياد الصينية:

وأشار إلى أن مهرجان منتصف الخريف هو واحد من اثنين من أهم الأعياد في التقويم الصيني، بالإضافة إلى السنة الصينية الجديدة، وهو يوم عطلة رسمي في عدة بلدان إذ يحتفل المزارعون بنهاية موسم الحصاد لفصل الصيف في هذا التاريخ، وبحسب التقاليد يجتمع أفراد الأسرة والأصدقاء الصينيون في هذا اليوم ليستمتعوا بقمر منتصف الخريف المشرق، ويأكلوا كعك القمر وهي نوع من الحلويات الصينية، وتعتبر طعامًا شهيًا لا غنى عنه في هذه المناسبة، وهناك قول صيني مأثور يقول ” إن القمر يصير بدرًا في عيد منتصف الخريف، ويكون مذاق كعكة القمر شهيًا”، ويوجد منه الكثير من الأنواع.

تقاليد مهرجان القمر:

ولفت إلى أن هناك عددًا من التقاليد المصاحبة للاحتفال منها: وضع قشور فاكهة البوملي على الرأس، حمل فوانيس مضاءة، إضاءة المصابيح على الأبراج، حرق البخور، غرس أشجار منتصف الخريف، جمع أوراق الهندباء وتوزيعها بالتساوي بين أفراد الأسرة، رقصة تنين النار، والتمتع بظاهرة مد البحر في نهر تشيانتانغ في الثامن عشر من الشهر الثامن حسب التقويم الصيني القمري أكثر ظاهرة طبيعية جذبًا للزوار القادمين من أنحاء البلاد.

احتفال منتصف الخريف:

وأنهى أبو زاهرة حديثه موضحًا أن مهرجان منتصف الخريف يكون عادة في أواخر شهر سبتمبر أو أوائل شهر أكتوبر في التقويم الغريغوري، وهو التاريخ الذي يقابل الاعتدال الخريفي في التقويم الشمسي وعندما يكون القمر في أكمل صوره ومستديرًا، ويرجع تاريخ هذا المهرجان إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة، يشار إليه في ماليزيا، سنغافورة، والفلبين باسم مهرجان المصابيح أو مهرجان القمر.

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