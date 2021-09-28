تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يوميًا بغسل أكثر من (1000) حافظة لماء زمزم مع قواعدها، داخل المسجد الحرام، وفق أعلى مستويات النظافة والتعقيم للحفاظ على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام، وتتم عملية الغسيل والتعقيم وتوزيع الحافظات والإشراف عليها داخل المسجد الحرام، أوضح ذلك سعادة مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الزهراني.

5 مراحل من الغسيل

وبيّن سعادته أن مغسلة الحافظات تعمل بشكل يومي وتقوم بغسل أكثر من ( 1000 ) حافظة وقاعدة، وذلك سعيًا من الإدارة على الحفاظ على نظافة الحافظات وتعقيمها حيث إن عملية الغسيل تمر بخمس مراحل هي، مرحلة الغسيل: والتي تتم باستخدام صابون خاص والتأكد من خلوه من أي مواد عطرية قد تؤثر على رائحة الحافظات، ومرحلة الشطف والتي يقوم فيها المختصون بدعك الحافظات يدويًا باستخدام الفرش والإسفنج لكى يتم نقلها للمرحلة التالية وهي مرحلة التعقيم ويستخدم فيها سائل تعقيم مخصص لتعقيم الحافظات عن طريق مضخة خاصة بالمغسلة، ثم مرحلة التجفيف والتخزين، والمرحلة الخامسة هي مرحلة النقل والتوزيع: وبعد تخزينها تقوم سيارات مخصصة بنقل الحافظات وتوزيعها على جميع نقاط التعبئة الموجودة بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية.

حفظ ماء زمزم