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تعليم الرياض: سارعوا بحجز لقاح كورونا لأبنائكم لعودة آمنة للدراسة
أتاح تطبيق توكلنا أولوية حجز مواعيد

تعليم الرياض: سارعوا بحجز لقاح كورونا لأبنائكم لعودة آمنة للدراسة

2021/09/03
الساعة 11:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تعليم الرياض: سارعوا بحجز لقاح كورونا لأبنائكم لعودة آمنة للدراسة تعليم الرياض
المواطن - الرياض

وجه تعليم الرياض رسالة إلى أولياء الأمور بشأن ضرورة الحصول على لقاح كورونا المستجد.

وقال تعليم الرياض في تغريدة له عبر تويتر: جميع الطلاب والطالبات لهم أولوية حجز موعد في توكلنا للحصول على اللقاح.. فسارع بحجز موعد لأبنائك لعودة آمنة للدراسة.

حجز اللقاح للطلبة: 

وأتاح تطبيق توكلنا، في وقت سابق، أولوية حجز مواعيد اللقاح للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

وقال حساب توكلنا على تويتر: إن طريقة استخدام خدمة أولوية حجز موعد كالتالي:

– من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا.

– اختر (أولوية حجز موعد) للبحث عن أقرب موعد أو اختر المركز المناسب لك.

– ستظهر لك رسالة نافذة منبثقة للتأكيد.

– سيتم الحجز بشكل تلقائي في أقرب مركز وفقًا لموقعك الحالي.

وأشار التطبيق لأهمية تحديث النسخة الموجودة على الهاتف.


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