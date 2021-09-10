تعليم ظهران الجنوب يدعو للتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

المواطن - واس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب استمرار التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022) حتى 28 سبتمبر المقبل ، داعية الطلاب والطالبات إلى سرعة التسجيل في الأولمبياد من خلال موقع المسابقة www.mawhiba.sa/ibdaa.

وبينت الإدارة أن التسجيل في أولمبياد (إبداع 2022) للطلاب والطالبات السعوديين في المرحلتين المتوسطة والثانوية في الفئة العمرية من 12 إلى 20 عاماً، في المدارس الحكومية والأهلية، ويشترط أن يكون للطالب مشروع علمي في واحد من 21 مجالاً ذات أولوية وطنية.

ست مراحل تنظيمية

ويمر أولمبياد إبداع بست مراحل تنظيمية، تتضمن تسجيل معلومات الطالب، والمحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ومرحلة تسجيل معلومات المشروع إلكترونياً ورفعه على موقع “موهبة”، ثم المرحلة الثالثة، وتشمل التحكيم الإلكتروني للمشروعات من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني، ثم المرحلة الخامسة، وتضم تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام على ثلاث مراحل، وإعلان المتأهلين للتصفية النهائية، وتحديث المشاركين لمعلومات مشروعاتهم، ثم المرحلة الخامسة والخاصة بإقامة معرض “موهبة” للعلوم والهندسة، وتليها المرحلة الأخيرة، وهي الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف ريجنرون”، ثم المشاركة في معرض “آيسف” بالولايات المتحدة الأمريكية.

مسابقة سنوية

يذكر أن أولمبياد إبداع مسابقة سنوية تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشروعات علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، يقوم بتحكيمها إلكترونياً نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة لترشيح المشروعات المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى.

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