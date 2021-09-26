قررت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم كل من السوري عمر السومة والحارس محمد العويس لاعبي الأهلي 40 ألف ريال، وذلك بعد مباراة الفيحاء بالجولة السادسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب تغريم عمر السومة والعويس:

وتم تغريم العويس والسومة 20 ألف لكل لاعب؛ بسبب غيابهما عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة الفيحاء التي انتهت بفوز الفيحاء بثنائية دون رد.

مواجهة قوية بين الأهلي والاتحاد:

يذكر أن الراقي سيخوض مباراة قوية ضد نادي الاتحاد الجمعة المقبلة في الجولة السابعة.

وكانت جماهير الأهلي طالبت بإقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي؛ وذلك بسبب سوء النتائج حيث خسر الراقي مباراة واحدة وتعادل 5 مباريات دوريًّا.