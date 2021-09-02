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تفاصيل اجتماع المسحل مع نائب رئيس الاتحاد الفيتنامي
قبل مباراة المنتخبين اليوم

تفاصيل اجتماع المسحل مع نائب رئيس الاتحاد الفيتنامي

2021/09/02
الساعة 7:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تفاصيل اجتماع المسحل مع نائب رئيس الاتحاد الفيتنامي جانب من الزيارة - المصدر saff
المواطن - مروة نبيل

استقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الخميس، نائب رئيس الاتحاد الفيتنامي، عضو المكتب التنفيذي الآسيوي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي الدكتور تران كووك توان.

المسحل يجتمع مع نائب رئيس الاتحاد الفيتنامي

وجرى خلال اللقاء الذي تم في مقر اتحاد الكرة في الرياض بحث سبل التعاون بين الاتحادين السعودي والفيتنامي وتعزيزها خلال الفترة المقبلة، وجهود الاتحاد السعودي في تعزيز علاقاته مع الاتحادات الأهلية في آسيا بما يخدم كرة القدم في القارة.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من لقاء المسحل مع نائب رئيس الاتحاد الفيتنامي، كما حرص على إهدائه قميص الأخضر مكتوب عليه اسمه.

 

ياسر المسحل مع رئيس الاتحاد الفيتنامي
جانب من الزيارة – المصدر @saudiFF

الأخضر يواجه فيتنام اليوم

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد فيتنام عند الساعة التاسعة مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

ولعب منتخب السعودية ضد فيتنام مباراتين من قبل في تصفيات كأس العالم 2002، وظهر الأخضر بمستوى مميز، حيث تمكن من تحقيق الفوز بخماسية دون رد يوم 12 فبرير 2001، وكرر فوزه وتغلب عليه إيابًا برباعية نظيفة.

وقبل مباراة اليوم، يملك الأخضر سجلًا مميزًا أمام منتخبات جنوب شرق آسيا ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، حيث إنه لم يخسر أي مواجهة أمامهم، ما يمنح لاعبيه دافعًا معنويًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي - السعودية وفيتنام
المنتخب السعودي


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